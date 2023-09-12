Посланник папы римского Франциска по урегулированию войны в Украине кардинал Маттео Дзуппи отправляется на переговоры в Пекин. Завтра он встретится с премьер-министром КНР Ли Цяном.

Об этом пишет La Repubblica.

"Это последний этап миссии, которую направил папа Франциск, чтобы попытаться заставить замолчать оружие в Украине", - пишет издание.

La Repubblica уточняет, что перед поездкой дипломатия Ватикана проконсультировалась с США, НАТО и Италией.

Ранее кардинал Маттео Дзуппи заявил, что что Евросоюз "делает слишком мало" для решения конфликта.

Напомним, весной папа римский Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи, близкому к нему итальянскому прелату, миссию по реализации своей инициативы по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Согласно официальному сообщению, целью миссии является "содействие снижению напряженности в конфликте в Украине".

Также мы писали, что после призыва папы римского "идти вперед "наследников великой матушки России"", советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал позицию папы римского Франциска "пророссийской" и заявил, что из-за этого Ватикан не может стать посредником по урегулированию войны в Украине.