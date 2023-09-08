Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал позицию папы римского Франциска "пророссийской" и заявил, что из-за этого Ватикан не может стать посредником по урегулированию войны в Украине.

Об этом советник Андрея Ермака заявил в эфире телеканала "24".

"Это совершенно неосознанное, безусловно, но обнуление репутации Святого Престола. Это абсолютное обнуление любой посреднической миссии, которую мог бы Ватикан выполнять. Нет смысла говорить о посреднике под названием папа римский, если он занимает абсолютно очевидную уже для всех пророссийскую позицию", - сказал Подоляк.

Он считает, что если Ватикан станет посредником, то "это будет функция, которая введет в заблуждение Украину".

Кроме того, Подоляк считает понтифика ангажированным из-за инвестиций РФ в банк Ватикана.

Напомним, недавно папа римский на встрече с российской католической молодежью призвал идти вперед "наследников великой матушки России", чем вызвал резкую критику в Украине. Так, в МИД Украины заявили, что "именно такой империалистической пропагандой, "духовными скрепами" и "потребностью" в спасении "великой матушки России" Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотни украинских городов и сел".

А глава Украинской грекокатолической церкви Святослав Шевчук обвинил Франциска в крайнем русском национализме.

После этого в Ватикане заявили, что папа римский не имел в виду возвеличивание имперского прошлого России, а "намеревался поощрить молодых людей сохранять и продвигать все, что есть положительного в великом российском культурном и духовном наследии".

Позже сам понтифик пояснил, что слова о "великой матушке России" касались богатой культуры и исторического наследия РФ.