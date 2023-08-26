Венгрия и Ватикан согласовали свои цели по Украине и решили добиваться "устойчивого мира в кратчайшие сроки".

Об этом в своём Facebook сообщила президент Венгрии Каталина Новак после своей встречи с папой римским Франциском.

"Нашей главной темой была война. Мы договорились, что будем сообща работать для достижения устойчивого мира в кратчайшие сроки. Также мы обсуждали, что можем сделать совместно, чтобы дети, которых увезли из Украины, вернулись домой", - заявила Новак.

Накануне президент Венгрии побывала в Киеве на форуме "Крымская платформа" и встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским, поддержав предложенную им "формулу мира".

В то же время премьер Венгрии Виктор Орбан поддержки этой формуле не высказывал (она подразумевает вывод российских войск из Украины до начала переговоров).

Ранее мы сообщали, что сказано в мирном плане, который Саудовская Аравия предложила по Украине.

Перед этим стало известно, что Индия и Франция разрабатывают новый мирный план по Украине.

Также, согласно опросу, 43,3% украинцев выступают за заморозку войны или за переговоры, если РФ усилит ракетные обстрелы.