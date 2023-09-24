Папа Римский Франциск заявил, что война в Украине связана с интересами оружейного бизнеса.

Об этом сообщает Reuters.

"Мне кажется, что интересы в этой войне связаны не только с украинско-российской проблемой, но и с продажей оружия, торговлей оружием", - сказал он.

Глава католиков призвал "не играть в игры с мученичеством этого народа".

"Сейчас я вижу, что некоторые страны отступают, не желая давать (Украине - Ред.) оружие. Начинается процесс, в котором мученик безусловно, будет украинский народ, и это некрасиво", - сказал он.

Позже представитель Ватикана Маттео Бруни разъяснил слова папы.

"Это было размышление о последствиях военной промышленности: Папа говорил, что те, кто торгует оружием, никогда не платят за последствия своего выбора, а оставляют их таким людям, как украинцы, которые испытывают мучения", - сказал Бруни.

Ранее кардинал Маттео Дзуппи заявил, что Евросоюз "делает слишком мало" для решения конфликта.

Война в Украине идет уже 578-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 сентября 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.