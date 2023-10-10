Президент Украины Владимир Зеленский в Румынии договорился, чтобы украинские пилоты могли обучаться там на истребителях F-16.

Об этом сообщил сам Зеленский в своём телеграм-канале.

"Есть чрезвычайно важное решение о подготовке в Румынии для F-16. Создается центр подготовки пилотов. Мы обсудили, как ускорить такую подготовку, и договорились, что украинские пилоты будут включены в первую волну обучения", - сообщил президент Украины после встречи с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

Также была подписана двусторонняя декларация о сотрудничестве в сфере безопасности, в частности, в регионе Черного моря, поддержке украинского мирного плана, расширении экономического и логистического взаимодействия, транспортных связей, упрощении процедур пересечения границы и открытии новых пунктов пропуска на границе.

Ранее сегодня мы сообщали, что выступление Зеленского в парламенте Румынии отменили.

А в сентябре мы писали о заявлении ВСУ, что процесс обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 "набрал обороты" и сильно сдвинулся с места.