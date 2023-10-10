Новый пакет военной помощи США для Украины на сумму 200 миллионов долларов может быть объявлен уже в среду, 11 октября.

Об этом сообщила в соцсети Х журналистка "Голоса Америки" Карла Бабб.

По ее информации, в пакет войдут ракеты AIM-9 и TOW, боеприпасы для HIMARS, высокоточные авиационные боеприпасы, а также 155-мм и 105-мм снаряды.

Этот пакет помощи будет профинансирован из средств, которые Пентагон сэкономил из-за ошибки в учете. Они позволяют отправлять Киеву оружие и боеприпасы, несмотря на исключение новой помощи Украине из временного законопроекта о расходах.

Летом мы сообщали, что Пентагон ошибся более чем на шесть миллиардов долларов, оценивая стоимость переданного Украине вооружения, причем ошибся в сторону переоценки.

В начале осени стало известно, что Пентагон планирует провести аудит бухгалтерской отчетности Вооруженных сил США по поводу военной помощи Украине.

А в октябре мы писали, что объем средств для оказания военной помощи Украине в распоряжении Пентагона составляет 5,2 миллиарда долларов. При нынешних темпах затрат этого хватит еще примерно на шесть месяцев.