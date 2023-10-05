Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине в связи с результатом парламентских выборов, на которых победила партия Smer-SD. Партия Роберта Фицо выступает против поддержки Киеву.

Об этом сообщил словацкий портал Dennik N.

По данным издания, Минобороны Словакии рассматривали возможность предоставления Украине еще одного пакета военной помощи. Ее могли передать еще во время председательства технократического правительства Людовита Одора, но президентка Зузана Чапутова, политически ответственная за кабинет министров, выступила против.

В комментарии Dennik N спикер Чапутовой Мартин Стрижинец заявил, что президент таким образом "уважает результаты демократических выборов", победитель которых Фицо обещал избирателям "не давать Украине ни одного патрона".

Напомним, 2 октября пророссийская партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо, который выступает против поддержки Украины, победила на выборах в парламент.

Ранее Фицо призвал правительство Словакии прекратить поставки оружия в Киев и заявил, что, если он станет премьером, Словакия откажется от поставок боеприпасов.

Президент Словакии поручила Роберту Фицо сформировать новое правительство. На это ему дают 14 дней. Если сделать это не получится, то мандат будет передан другим партиям.