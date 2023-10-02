Выборы в Словакии, где победила партия, выступающая против помощи Украине, могут иметь "самые далеко идущие последствия" для Киева и Запада.

Об этом пишет международный обозреватель CNN Дэвид Эндельман.

По его мнению, победа Роберта Фицо может дать толчок "антиукраинской кампании, которая ведётся во всё большем числе европейских стран".

Автор описывает значение Словакии для Украины.

"Словакия, одно из семи прифронтовых государств, граничащих с Украиной, отправила значительные количества оружия из своих собственных запасов, включая собственную систему ПВО из столицы Братиславы. У неё также есть потрясающая промышленность по производству боеприпасов, которая служила Украине с самого начала российского вторжения. Только в апреле прошлого года правительство пообещало в пять раз увеличить производство важнейших артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить потребности Украины", — пишет Эндельман.

Теперь, после победы Фицо, этих боеприпасов Киев может не получить.

Вторая проблема — "антиукраинские" партии, судя по европейским опросам, получат существенный блок голосов в следующем Европарламенте. Это ставит под вопрос усилия нынешней верхушки ЕС по отмене "правила единогласия", которое позволяет любой стране заблокировать санкции против РФ.

Третья проблема — рост влияния "антиукраинских" политсил в других странах Европы — например, утльтраправая "Альтернатива для Германии" достигла рекордных 21% популярности, что выше, чем у правящей Социал-демократической партии. Также усиливает антагонизм с Киевом Варшава.

"Всё это происходит на фоне ещё не завершившегося контрнаступления ВСУ и колебаний Конгресса США по дальнейшему выделению военной помощи", — пишет Эндельман.

Он подчёркивает, что вкупе с приходом к власти "антиукраинских партий", ситуация представляет собой "поистине токсичную смесь".

"Конгрессу (США - ред.) необходимы быстрые действия, чтобы остановить дальнейшее ослабление (или даже возможный крах) решительной поддержки Украины в западных демократиях", — заключает автор.

Как мы сообщали, победивший на выборах в Словакии Фицо хочет как можно скорее начать переговоры по Украине.

Ранее пророссийский венгерский лидер Виктор Орбан поздравил с победой на выборах в Словакии Фицо, выступающего против помощи Киеву.