В соседней Словакии после победы на выборах партии "Смер" дважды бывшего премьера Роберта Фицо начались переговоры о создании коалиции, от которых будет зависеть позиция Братиславы по войне в Украине и помощи Киеву.

Партия Фицо, который выступает против поддержки Украины, получила, напомним, чуть больше 23%, второе место - у либерального движения "Прогрессивная Словакия" (17%), а золотую акцию получила партия другого экс-премьера и бывшего соратника Фицо Петера Пеллегрини "Голос — социальная демократия" (HLАS) с 15%. Также пятипроцентный барьер преодолели более мелкие партии.

Разбирались, чего ждать миру и Украине от победы партии Фицо на словацких выборах.

"Угадайте, кто вернулся!"

От того, с кем вступит в союз "Глас", зависит, кто сформирует коалицию: партия Фицо или его оппоненты из "Прогрессивной Словакии".

"По многим прогнозам, коалицию скорее всего сформируют "Смер", "Глас" и националистическая Словацкая национальная партия, которые займут 79 мест в 150-местном парламенте. Лидеру "Гласа" Пеллегрини скорее всего предложат должность спикера парламента. И тогда политику как внутреннюю, так и внешнюю будет определять "Смер". Фицо завоевал победу благодаря обещаниям улучшить жизнь, ведь Словакия переживает сильный кризис, рост цен и безработицу, каждый восьмой словак - на пороге бедности. И в этом контексте его планы отменить помощь Киеву воспринялись многими благосклонно, многие словаки выступают за переговоры Украины с Россией и скорейшее завершение войны, из-за которой в Словакии, как считают часть избирателей, начались экономические проблемы. А некоторые винят Украину, а не России, в том, что эта война началась. При этом Словакия уже поставила Украине максимум из того, что могла. Поэтому риторика Фицо - это скорее популизм, но на деле его победа может смешать карты многим на Западе, кто намерен продолжить поддержку Украины и антироссийские санкции. Фицо вместе с венгерским премьером Орбаном, который тоже считается симпатиком России, могут помешать этим планам, и в Европе все громче буду звучать призывы прекратить или как минимум сократить помощь Украине", - рассказал "Стране" словацкий журналист Михал Ковач.

Кстати, Орбан - один из немногих в ЕС, кто радуется победе Фицо.

"Угадайте, кто вернулся! Поздравляем Роберта Фицо с бесспорной победой на парламентских выборах в Словакии. Всегда приятно работать вместе с патриотом", - написал Орбан в соцсетях.

Выступая после своей победы, Фицо заявил, что "сделает все", что в его силах, чтобы дать толчок мирным переговорам между Россией и Украиной.

"Большие убийства никому не помогут", - сказал Фицо.

Перед выборами в нескольких интервью он повторил, что, став премьером, не пошлет Украине "больше ни одного патрона".

Сегодня он вновь высказался в том ж духе, заявив, что "словаки имеют большие проблемы, чем помощь Киеву".

Само словацкое общество разделено приблизительно поровну на сторонников России и сторонников Украины.

Ранее Фицо также называл "наивными" планы Киева по освобождению захваченных Россией территорий.

"Я говорю это громко и четко и буду это делать: война в Украине началась не вчера и не в прошлом году. Она началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать русских на Донбассе и в Луганске», - заявил Фицо на митинге в родном городе Тополчаны в августе.

"Смер" продолжает выступать против военной помощи Украине, поскольку это ведет лишь к продолжению военного конфликта и страданиям мирного населения, не меняет отношение Российской Федерации", - говорится в программе партии.

А возможное вступление Украины в НАТО Фицо назвал "гарантией третьей мировой войны".

Также Фицо заявляет, что Евросоюз "стал военной машиной Соединенных Штатов в Украине" и обвиняет президента страны в антисловацком сговоре с Джорджем Соросом.

В то же время потенциальный партнёр Фицо по коалиции "Глас" неясно изложил свою позицию по Украине в предвыборной кампании. Пеллегрини ранее заявлял, что Словакии "нечего пожертвовать" Киеву, но также заявлял, что страна должна продолжать производить боеприпасы, которые поставляются в Украину.

"Угроза единству НАТО и ЕС по Украине"

Победа в Словакии "второго Орбана" обеспокоила Запад.

"Фицо и его потенциальные партнеры по коалиции, как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, благоговеют перед Путиным. Поэтому его приход к власти будет угрозой для всей Европы", - написал чешский журнал Respekt.

"Победа прокремлевского деятеля Фицо на выборах в Словакии может создать угрозу единству НАТО и ЕС по вопросу Украины", - пишет CNN.

"Исход может изменить контуры того, что было единым фронтом в Европе в отношении конфликта в Украине", - вторит New York Times.

"Победа партии Smer под руководством Фицо может стать признаком того, что Европа склоняется к популистским силам, которые извлекли выгоду из растущей стоимости жизни и беспокойства людей из-за конфликта в Украине. Фицо намерен прекратить поставки оружия Киеву и воспрепятствовать санкциям ЕС против России", - пишет Washington Post.

При любых раскладах коалиции следующее правительство, говорят эксперты, будет просто вынуждено учитывать общественное мнение, которое не считает помощь Украине приоритетной.

"Даже если Фицо не сможет создать коалицию, любая другая коалиция будет пытаться разрешить экономический кризис и, скорее всего, словацкая поддержка Украины будет ослабевать. Если же Фицо станет премьером, то скорее всего Словакия последует курсом Венгрии, когда самые большие финансовые, гуманитарные инициативы после прений с ЕС будет поддерживать, и в то же время будет блокировать военную и военно-техническую помощь Украине. Словакия будет способна только копировать политику Венгрии, но не сможет единолично остановить тот объем помощи, который выделяется Украине в рамках ЕС и НАТО, хоть и использует этот вопрос в ходе своих торгов", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.