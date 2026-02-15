Если подытожить заявления европейских политиков на Мюнхенской конференции по безопасности, то их стратегию, в условиях резкого изменения геополитического курса США, можно описать в трех пунктах.



Первый – президент США Дональд Трамп враг. Европа должна готовиться к "стратегической автономии" и меньше зависеть от Штатов.



Второй – президент РФ Владимир Путин враг. Европа должна готовиться к противостоянию с Россией (вполне вероятно, без помощи США).



Третий – прекращение войны в Украине несет для Европы риски нападения на нее со стороны РФ. А потому с миром торопиться не нужно, а следует продолжать давление на Москву, пока она не будет полностью истощена в военном плане и в экономическом.



Между тем, такой подход несет грандиозные риски для самих европейцев, фактически ставя их перед угрозой "войны на два фронта".

При том, что стратегия Трампа по Европе уже вполне понятна.



Европейский союз является вторым после Китая конкурентом США на мировом рынке. Не случайно Трамп постоянно говорит, что ЕС был создан, чтоб "уничтожить США".

В связи с яркой "европофобией" Трампа появилась теория, что президент США хочет "бросить Европу", "отозвать гарантии безопасности НАТО" или даже "поделить" Евросоюз с Путиным. Мол, "я заберу Гренландию, а ты отжимай Прибалтику".

Однако нет ни единого признака, который бы на это указывал.

Трамп, безусловно, не скрывает своих претензий к европейцам, считая их "нахлебниками", которые привыкли только зарабатывать на союзе с США, но ничего в него со своей стороны не вкладывать. Также он навязывает европейцам неравноправные торговые соглашения и демонстрирует открытую враждебность как к европейских институтам, так и к отдельным европейским странам.

Но делает он это явно не для того, чтоб "делиться" контролем над Европой с Путиным. Он хочет превратить Европу в своей вассалитет и, фактически, в колонию, используя ее зависимость от американцев в сфере безопасности. И потому от НАТО США отказываться не собираются, так как это для них эффективный инструмент поддержания своего доминирования в Европе.

Европа, в рамках данной концепции, во всем должна идти американским курсом и тратить деньги на американские товары.

Поэтому Трамп постоянно побуждает европейцев отказаться от покупки российских энергоносителей.

Европейскую "корову" он хочет доить самостоятельно, а не в паре с Путиным или, тем более, с китайцами.

В Европе есть точка зрения, что можно убедить Трампа воспринимать их как пусть младших, но полезных партнеров в рамках "глобального Запада". Особенно активно пытаются продвигать эту тему британцы и ряд европейских политиков вроде канцлера Германии Фридриха Мерца.



Однако, Трамп, хоть и принимает с удовлетворением их "дары" в виде, например, увеличения военных расходов, но не хочет ничего существенного давать взамен, считая, что "ядерный зонтик" США над НАТО и без того большая услуга, за которую европейцы обязаны "по гроб жизни".



Европа, как единый сильный субъект, для американцев, в рамках "новой геополитики Трампа", абсолютно не нужна, так как сохраняет, по крайней мере теоретическую, возможность для собственной, отличной от Вашингтона, геополитической и геоэкономической игры.



Следовательно, в интересах Вашингтона, ослаблять ЕС и поощрять в нем внутренние трения. Вплоть до развала Евросоюза. Ставить по отдельности европейские страны в полную зависимость американцам гораздо легче, чем "нагибать" весь ЕС целиком.

На это также накладывается и идеологическое противостояние между "правым" Трампом и леволиберальными элитами ЕС. В связи с чем у многих в Европе есть надежда, что если к власти в Вашингтоне вернутся "идеологически родственные" демократы, то все станет "как при дедушке Байдене".

Но, во-первых, далеко не факт, что Трамп потеряет власть в ближайшее время. А во-вторых, если и потеряет, то не факт, что его преемники (кто бы ими ни был) вернутся к прежней политике, если новый курс Вашингтона покажет свою эффективность в плане усиления американского доминирования в мире и укреплении экономики Штатов.

А с точки зрения этих целей, полная зависимость Европы от Америки Вашингтону предельно выгодна.

Потому перед европейцами стоит выбор - согласиться на роль американской колонии с постепенно деградирующей экономикой и демонтажем социального государства, в том числе из-за увеличения военных расходов (за счет чего Трамп будет делать "Америку снова великой"), или организовать сопротивление новому курсу Вашингтона.



И если будет сделан выбор в пользу последнего варианта, то тогда встанет вопрос и по войне в Украине, и по отношениям с Россией.

Главным геополитическим последствием войны в Украине стало резкое сближение Европы с США и резкое ухудшение отношений Европы и России.

Но в новых условиях, когда для Евросоюза политика Трампа представляет собой экзистенциальную угрозу, логична была бы, как минимум, нормализация отношений европейцев и Москвы, и, как важнейшее условие этого - завершение войны в Украине.



Потому что в противном случае Европа окажется в состоянии войны на два фронта, что станет для нее катастрофой (подробнее об этом мы писали в отдельном материале). А продолжение войны в Украине и порождаемый ею рост напряженности в отношениях Европы и России вообще обнуляет возможность противостояния европейцев политике Вашингтона, так как резко усиливает их зависимость от военной поддержки Штатов.

К слову, именно поэтому сторонники "ястребиной" линии в Вашингтоне считает завершение войны в Украине для США не выгодным. Так как ее продолжение, во-первых, все сильнее привязывает европейцев к американцам из-за страха перед РФ и, а во-вторых, сдерживает потенциальную активность России на других направлениях (Ближний Восток, Латинская Америка), ослабляя и истощая ее, а также дает повод для давления на Москву, ограничивая, например, через санкции ее экспорт, расчищая мировой рынок для американских энергоносителей. В том числе и препятствуя возвращению российских нефти и газа на европейский рынок.



Однако, и Украине, и России, и Европе сильно повезло, что лично Трамп хочет войну поскорее закончить.



Причины такого выбора президента США носят как стратегический характер (намерения получить, как минимум, нейтралитет Москвы в противостоянии США с Китаем и избежать угрозы эскалации в отношениях с РФ вплоть до ядерной войны), так и тактический (заработать очки на завершении войны в Украине перед выборами в Конгресс, освоить 200 млрд размороженных в рамках "мирной сделки" российских активов, запустить бизнес-проекты с РФ, завлечь Путина в Совет мира).



Подобный подход не разделяется многими в администрации Трампа и в Республиканской партии, где есть сильное лобби ВПК и нефтегазового бизнеса. Но пока президент США стоит на своей позиции и американский госаппарат, пусть и со скрипом, но вынужден идти в том же направлении.



Однако проблема в том, что ни Европа, ни Украина, ни Россия, этим невероятным везением не торопиться воспользоваться, чтоб поскорее закончить войну.



Европа пока что остается в рамках прежней теории "нам выгодно продолжение войны, иначе после ее окончания Путин сразу на нас нападет". И даже все более очевидная угроза со стороны Трампа пока не приводит к смене этой концепции. Судя по публичной риторике Европа и Россия вообще чуть ли не на пороге войны друг с другом стоят. Европейцы строят планы по вводу войск в Украину и по блокаде Балтики с перехватом танкеров с российской нефтью (что и может стать поводом для военного столкновения), а российские эксперты обсуждают ядерные удары по Парижу.

Европейские СМИ по-прежнему пестрят прогнозами про скорую войну с России, что работает в целом в пользу "колониального" курса Вашингтона, так как страх перед РФ усиливает зависимость Европы от военной поддержки американцев. И чем больше этот страх, тем на большие уступки американцам готовы будут идти европейцы.



Правда, после истории с Гренландией в Европе начали раздаваться голоса о необходимости более жесткой позиции в отношениях с Трампом, а также о диалоге с Москвой, но они пока являются единичными.



Теперь о позиции России. Она вроде как готова завершать войну, но только на так называемых "условиях Анкориджа", включая вывод украинских войск из Донецкой области. Логика Кремля понятна – воспользоваться желанием Трампа как можно скорее достичь мирной сделки и побудить его ради этого надавить на Киев.

Но если этого не произойдет (а без принуждения со стороны Вашингтона практически нет шансов на то, что украинские власти на подобные условия согласятся) и переговоры затянутся, то, со временем, велика вероятность, что Трамп перейдет на позиции "ястребов" в своем окружении (а они, по большому счету, сейчас и определяют внешнюю политику США), которые его убедят, что войну останавливать в Украине вообще-то Америке не выгодно, а нужно ее использовать для давления на Россию и для ее ослабления.

С учетом такой угрозы перед Кремлем по-прежнему стоит выбор – либо воевать до "журавля в небе", либо, если станет понятно, что Трамп не готов давить на Киев, согласиться на "синицу в руках". То есть - на остановку войны по линии фронта, постаравшись взамен на такой "подарок к выборам в Конгресс" получить (пока это ещё в принципе возможно) от Трампа в моменте сразу максимум бонусов и уступок (отмена санкций, признание российской юрисдикции над захваченными территориями и прочее), используя это для укрепления своего экономического и геополитического положения.

В том числе и с учетом того, что в США в любой момент может победить концепция "ястребов" и Вашингтон перейдет к фронтальному противостоянию с Москвой, для подготовки к которому России и нужно прекращение войны. Оно же откроет дорогу и к нормализации отношений с Европой.

Пока, правда, нет признаков того, что Кремль готов сыграть в такое "геополитическое айкидо".

Хотя прецеденты в истории были.

Подобным образом поступил Сталин в 1940 году: в виду необходимости подготовки к войне с главным противником (Германией) он быстро завершил войну с Финляндией путем отказа от достижения своей цели-максимум (контроль над всей страной, для чего ему пришлось бы воевать еще долго и с большими потерями), удовлетворившись программой-минимум – отодвиганием границы от Ленинграда.

Что касается Киева, то еще со времен Майдана и аннексии Крыма основой внешнеполитической стратегии украинских властей была ставка на недопущение каких-либо договоренностей Запада и России. Считалось, что чем хуже отношения Запада с Москвой, тем больше США и Европа будут поддерживать Украину. А если западники и россияне начнут друг с другом о чем-то договариваться, то, как считалось, точно "за счет Украины". После начала полномасштабной войны (одной из причин которой, к слову, как раз и стало нарастание противоречий РФ и Запада) эта стратегия окончательно закрепилась в качестве главного постулата.

Поэтому любые попытки диалога Запада с РФ в Киеве воспринимали (и воспринимают) в штыки, а любое обострение в отношениях между ними – с воодушевлением. Поэтому нынешняя ставка в Киеве как раз и делается на то, что переговоры затянутся, а республиканские "ястребы" подтолкнут Трампа к полномасштабному противостоянию с РФ, либо, как минимум, Трампа затянут выборы в Конгресс и прочие внутренние проблемы, которые заблокируют любые улучшения в отношениях Москвы и Вашингтона и они, по инерции, будут продолжать двигаться в логике наращивания конфронтации.



Однако, в реальности, подобная стратегия крайне опасна для Украины. Так как, во-первых, пролонгирует разрушительную и кровавую войну на неизвестный срок. А во-вторых, учитывая нарастающее геополитическое напряжение, может привести к совсем уже радикальным сценариям эскалации вплоть до ядерного. Что станет для Украины настоящей катастрофой.

Поэтому единственной реальной гарантией безопасности для Киева является стратегическая нормализация отношений Европы и России, в результате которой Украина перестанет быть полем геополитической битвы и получит возможность спокойно жить и развиваться в мире с соседями.

Впрочем, повторимся, пока до нормализации отношений Европы и России очень и очень далеко. Процессы, скорее, идут в ровно обратном направлении. Хотя, с учетом грандиозных геополитических перемен в мире, разворота курса и Москвы, и европейцев навстречу друг другу на 100% исключать нельзя. Тем более, что альянс России и ЕС - это естественный союз, который взаимно усиливает и взаимно дополняет обе стороны. О нем говорят уже давно.

Однако, огромными препятствиями были сначала идеологические разногласия, а потом и противостояние вокруг Украины. Но в новом мире "геополитики Трампа" идеология уже явно отходит на второй план. Остается война в Украине, скорейшее окончание которой и может дать старт процессу завершения российско-европейского противостояния.

Конечно, такой разворот будет осуществить крайне сложно. В том числе и потому, что Евросоюз не един и какие-либо резкие перемены ему даются с огромным трудом.

Также это потребует и движения со стороны России навстречу Европе. Что тоже непросто. Не говоря уже о сложностях процесса договоренностей между Украиной и Россией об условиях мира и о послевоенном сосуществовании.

Но альтернативы этому в виде продолжения войны в Украине и российско-европейской конфронтации с угрозой эскалации предельно плохи и для Украины, и для Европы, и для России.