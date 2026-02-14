Европа "набралась смелости" вести переговоры с Россией. Она очевидно не должна оставаться в стороне от переговоров по войне в Украине.

Об этом заявил глава МИД Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, именно в Мюнхене в прошлом году США начали взаимодействие с Россией, тогда как европейские страны фактически наблюдали со стороны.

Ван И считает, что "это хорошо", потому как конфликт начался в Европе. Из-за этого она имеет полное право участвовать в переговорном процессе - "не в меню, а за столом".

Отмечается также, что в настоящее время двери для диалога по поводу войны в Украине открыты, а потому "все заинтересованные стороны должны воспользоваться возможностью".

"Что касается кризиса в Украине - двери для диалога, наконец, открыты. Все заинтересованные стороны должны воспользоваться возможностью для всеобъемлющего, прочного и обязательного мирного соглашения, устранить коренные причины конфликта и обеспечить длительный мир и стабильность в Европе", - добавил министр иностранных дел Китая.

Напомним, за прямые переговоры с Россией уже выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Однако канцлер Германии Фридрих Мерц отверг такие призывы.

Ранее мы также писали, что глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига в Мюнхене встретился с Ван И.