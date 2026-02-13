Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига на полях начавшейся сегодня Мюнхенской конференции по безопасности встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Встреча вышла "содержательной и продуктивной".

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

"Мы сосредоточились на путях развития взаимовыгодной торговли и двусторонних связей на основе взаимного уважения территориальной целостности. Я вновь подтвердил заинтересованность Украины в контактах с Китаем на самом высоком уровне. Мы обсудили мирные усилия и важную роль Китая в содействии прекращению войны. Я проинформировал своего китайского коллегу о ситуации на поле боя, российских атаках на нашу энергетическую систему и ущербе, нанесенном китайским компаниям в результате российских ударов", - сообщил Сибига.

По его словам, Пекин пообещал Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи.

В то же время стороны обменялись приглашениями дальнейших визитов.

"Я также пригласил министра Ван И посетить Украину и поблагодарил его за приглашение посетить Китай", - написал глава МИД Украины.

При этом китайский комментарий пока не опубликован.

