Коллектив учёных из Северо-Западного института ядерных технологий в китайском Сиане разработали первую в мире установку микроволнового оружия. Она способна выдавать 20 гигаватт мощности в течение минуты и нарушать работу или повреждать спутники на низкой околоземной орбите, в том числе Starlink.

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Установка представляет собой компактную систему и имеет рабочее название TPG1000Cs. Длина изделия составляет 4 метра, вес - 5 тонн. Установка достаточно компактна для размещения на грузовиках, кораблях, самолетах или даже спутниках. Прежде аналогичные системы могли работать непрерывно не более трех секунд и были куда более громоздкими.

Если Китай развернет прибор TPG1000C в космосе, "его невидимые удары станут еще более смертоносными и их будет сложнее обнаружить", пишет издание.

Напомним, летом СМИ писали, что китайские военные и учёные активно ищут способы противодействия спутникам Starlink компании Илона Маска.

А весной пресса сообщала, что Москва ведёт разработку вооружений, которые позволят поражать космические аппараты на околоземной орбите.