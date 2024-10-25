Соединенные Штаты в 2025 году введут в строй оружие для подавления спутников.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на космические силы США.

"Оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников на ранних стадиях конфликта, преодолело технические проблемы и ожидается к следующему году, на два года позднее, чем планировалось", - говорится в сообщении.

О работоспособности системы, известной как Meadowlands, отчитывались в 2020 году, у новой модели современное ПО и расширенные возможности, ввести ее в строй планировалось в октябре 2022 года, говорится в сообщении.

Космические силы планируют оценить боеготовность 32-х единиц оружия в январе-марте 2025 года, сообщает агентство.

Напомним, еще три года назад военные эксперты в США заявили, что война в космосе соперничающих стран (Штатов, Китая и России) неизбежна. Поэтому надо продумывать сценарии защиты от атак и адекватной реакции на них.

Минувшей весной в Пентагоне говорили, что Россия, вероятно, запустила противокосмическое оружие на низкую околоземную орбиту. Это новое оружие было развернуто Москвой на той же орбите, что и правительственный спутник США.

Также в Штатах не раз заявляли, что РФ хочет разместить ядерное оружие в космосе.