Россия может запустить противоспутниковое ядерное оружие в космос уже в этом году. Такую информацию США передали союзникам.

Об этом сообщает Bloomberg.

Хотя может быть размещено и не ядерное оружие, а просто макет боеголовки. Ядерная боеголовка на орбите нарушила бы Договор по космосу 1967 года, который подписала Россия.

Считается, что Россия не планирует проводить взрывы в космосе, но существует риск аварии. Ядерный взрыв потенциально может затронуть около трети спутников и нанести ущерб системам связи на Земле.

Путин накануне заявлял, что Россия "категорически против" размещения ядерного оружия в космосе и делает в космосе "только то, что делают другие страны, включая США".

Ранее CNN сообщали, что РФ разрабатывает оружие, которое способно вывести из строя "огромное количество спутников". Они недавно добились прогресса при разработке этой технологии. По словам неназванного представителя Пентагона, "в последние месяцы поступал целый поток разведывательных сообщений" на этот счет.

Bloomberg пишет о стремление России создать орбитальное ядерное оружие, которое подчеркивает начало новой космической гонки.

При этом Кремль отрицает планы разместить ядерное оружие в космосе.

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