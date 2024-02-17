Россия разрабатывает оружие, которое способно вывести из строя "огромное количество спутников".

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в разведке.

"Этот вид нового оружия, известный военным космическим экспертам как ядерный электромагнитный импульс, создаст импульс электромагнитной энергии и поток сильно заряженных частиц, которые прорвутся через космос, чтобы разрушить спутники, летающие вокруг Земли", - описывает издание характеристики предполагаемого оружия.

Заявляется, что Россия недавно добилась прогресса при разработке этой технологии.

По словам неназванного представителя Пентагона, "в последние месяцы поступал целый поток разведывательных сообщений" на этот счет.

"Это не новая концепция, и она восходит к концу холодной войны", - заявил изданию другой американский чиновник. Но, по его словам, "опасность любого возможного ЭМИ-устройства на орбите заключается в том, что оно может сделать большие участки орбиты непригодными для использования".

Там могут появиться "минные поля" из вышедших из строя спутников, которые "окажутся опасными для любых новых спутников, которые мы могли бы попытаться запустить", заявил источник.

Ранее о разработке Россией нового орбитального оружия заявляли в Белом доме, но не приводили таких подробностей.

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