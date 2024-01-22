Великобритания отправила экспертам ООН спутниковые фотографии, на которых можно заметить, как российские корабли загружаются в порту КНДР. Пхеньян обвиняют в поставке РФ баллистических ракет и артиллерийских снарядов.

Об этом пишет британская газета The Guardian.

На снимках, сделанных с сентября по декабрь, видно, как три российских корабля загружают контейнеры в возрожденном северокорейском порту Наджин перед тем, как отправиться в российские порты на Дальнем Востоке.

Военная разведка Британии не смогла определить, что находилось в контейнерах.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Россия получила от КНДР несколько десятков баллистических ракет. В Белом доме назвали поставки ракет из КНДР "существенной и вызывающей обеспокоенность эскалацией" и отметили, что США поднимут этот вопрос в Совете безопасности ООН, а также наложат дополнительные санкции на причастных к сделкам с оружием.

Также еще в октябре в Белом доме утверждали, что США располагают информацией о передаче Северной Кореей России 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов для войны против Украины.

В КНДР уже назвали "необоснованными" обвинения в передаче России баллистических ракет.

Тем временем СМИ пишут, что в ближайшее время в КНДР с визитом может приехать президент РФ Владимир Путин.