Россия в последние недели получила от КНДР несколько десятков баллистических ракет.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, уже весной РФ может начать закупку баллистических ракет малой дальности у Ирана. Такие переговоры сейчас "активно продвигаются".

Это расширит возможности Москвы по нанесению ударов по инфраструктуре Украины.

В ноябре о возможности поставки РФ таких ракет от КНДР говорила разведка Южной Кореи.

Напомним, что ранее КНДР передала РФ более миллиона артиллерийских снарядов в обмен на помощь Москвы в запуске спутника-шпиона в космос.

Также мы писали о том, что поставки оружия из КНДР в РФ могут проходить через особую экономическую зону Северной Кореи.

И о том, что украинский пограничник назвал полученные Россией от КНДР снаряды почти бесшумными.

Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.