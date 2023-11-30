Поставки оружия из КНДР в РФ, предположительно, проходят, в том числе, через порт Расон - особую экономическую зону Северной Кореи.

Об этом пишет Reuters.

С августа местный порт посещали российские корабли, связанные с военной логистикой. Предположительно, так РФ получила от КНДР артиллерийские снаряды и, возможно, ракеты малой дальности. По примерным подсчетам, Северная Корея отправила России 2000 контейнеров с оружием.

В последнее время через Расон КНДР наращивает торговлю с РФ. Эта ОЭЗ была создана в 1990-х как северокорейский эксперимент по ограниченному капитализму.

В последние месяцы появились явные признаки того, что этот регион "готов к возвращению": корабли пришвартованы здесь впервые с 2018 года, а спутниковые снимки указывают на всплеск торговли как через порт, так и по железнодорожной линии в РФ. Также чиновники обсуждали строительство нового автомобильного моста в РФ.

Через Расон Москва может продавать уголь, нефть, муку, зерно, мясо, лекарства и древесину. Также Москва может оживить туризм в регионе, направив туда больше своих туристов. Возможен и транзит через Расон в Китай.

Издание напоминает, что в декабре 2022 года Россия возобновила экспорт нефти в Северную Корею.

Ранее мы писали, что в Госдепе США заявили, что Северная Корея передает России технику для войны в Украине.

А также, что КНДР могла передать России несколько типов ракет в дополнение к артиллерийским снарядам.