"Не слышно даже на видео". Украинский пограничник назвал полученные Россией от КНДР снаряды почти бесшумными
Полученные Россией от Северной Кореи снаряды очень тихие.
Об этом рассказал военнослужащий сводного отряда "Львов" Госпогранслужбы Максим Несмеянов в эфире телемарафона.
"Советские снаряды слышны, но, когда летит этот корейский, – его не слышно даже на видео. Когда есть ветер в лесу, вы его не услышите", – сообщил он.
Ранее агентство Bloomberg написало, что Северная Корея передала России более миллиона артиллерийских снарядов. Этого хватит примерно на два месяца обстрелов, исходя из нынешнего уровня использования снарядов россиянами в войне против Украины.
О начале поставок боеприпасов из КНДР в РФ западная пресса стала писать чуть менее месяца назад.
Война в Украине идет уже 618-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Владимир Зеленский сообщил о попытке РФ наступать на Угледарском направлении. По его словам, ВСУ ее остановили, нанеся россиянам тяжелые потери. На участке Работино украинские войска смогли продвинуться и занять одну из высот к западу от села. В то же время известно и о том, что россияне проводят контратаки на Ореховском направлении.
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