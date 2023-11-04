Полученные Россией от Северной Кореи снаряды очень тихие.

Об этом рассказал военнослужащий сводного отряда "Львов" Госпогранслужбы Максим Несмеянов в эфире телемарафона.

"Советские снаряды слышны, но, когда летит этот корейский, – его не слышно даже на видео. Когда есть ветер в лесу, вы его не услышите", – сообщил он.

Ранее агентство Bloomberg написало, что Северная Корея передала России более миллиона артиллерийских снарядов. Этого хватит примерно на два месяца обстрелов, исходя из нынешнего уровня использования снарядов россиянами в войне против Украины.

О начале поставок боеприпасов из КНДР в РФ западная пресса стала писать чуть менее месяца назад.

Война в Украине идет уже 618-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Владимир Зеленский сообщил о попытке РФ наступать на Угледарском направлении. По его словам, ВСУ ее остановили, нанеся россиянам тяжелые потери. На участке Работино украинские войска смогли продвинуться и занять одну из высот к западу от села. В то же время известно и о том, что россияне проводят контратаки на Ореховском направлении.

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