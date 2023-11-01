Северная Корея передала России более миллиона артиллерийских снарядов. Этого хватит примерно на два месяца обстрелов, исходя из нынешнего уровня использования снарядов россиянами в войне против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

С августа в Россию было осуществлено около 10 поставок оружия и боеприпасов. КНДР также направила в РФ советников по использованию боеприпасов.

Bloomberg напоминает, что Пхеньян обладает одними из крупнейших в мире запасов артиллерийских снарядов и ракет, совместимых с вооружением советских времен, которое использует РФ.

Взамен КНДР могла получить миллионы или даже миллиарды долларов, а также президент России Владимир Путин пообещал Ким Чен Ыну помочь вывести на орбиту спутник-шпион, пишет издание. По данным СМИ, Северная Корея, похоже, находится на завершающей стадии этой миссии.

Переданные технологии могут быть использованы при запуске северокорейских баллистических ракет.

Ранее военный аналитик Bild сообщал, что Северная Корея передала России советские гаубицы 1960-х годов.

А в США заявляли о передаче Пхеньяном России тысячи контейнеров с боеприпасами для войны в Украине. По информации журналистов, в обмен на поставки оборудования Северная Корея рассчитывает получить ракеты класса "земля-воздух", бронетехнику и боевые самолеты.