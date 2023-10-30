Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) передала РФ советские гаубицы 1960-х годов.

Об этом сообщает военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке, проанализировав видео со станции Шимановская Амурской области.

На нем видно, что на открытых платформах с востока на запад везут советские 122-мм гаубицы Д-30. Их производили в СССР с начала 1960-х годов.

При этом на вооружении ВС РФ уже стоят более современные орудия Д-30А. Таким образом Репке делает вывод, что старое оружие было передано из запасов КНДР.

Ранее сообщалось, что Пхеньян передал Москве более 300 тысяч артиллерийских боеприпасов времён СССР.

Также недавно представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США располагают информацией о передаче Северной Кореей России 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов для войны против Украины. По данным СМИ, в обмен на поставки оборудования КНДР рассчитывает получить ракеты класса "земля-воздух", бронетехнику и боевые самолеты.

А журнал The Economist сообщал, что американская разведка считает, что КНДР продаёт России снаряды и ракеты типа "Катюша".