Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прилетел в КНДР и встретился с Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает официальный аккаунт российского МИД в Фейсбуке.

Подробности прошедших в Пхеньяне переговоров не приводятся.

Россия усиливает контакты со странами Азии. Так, вчера президент РФ Владимир Путин в Китае встретился с Си Цзинпином. Китайская сторона и делегация из РФ подписали свой крупнейший контракт на поставку зерновых на почти 2,5 трлн рублей (25,7 млрд долларов). По этому контракту РФ в течение 12 лет отгрузит Китаю 70 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и масличных грузов.

А в сентябре Ким Чен Ын ездил в РФ. Ким Чен Ын тогда сказал, что "КНДР поддерживает все решения Путина" и считает, что "Россия поднялась на священную борьбу для защиты своей безопасности".

В начале октября появилась информация о том, что КНДР начала перебрасывать в Россию боеприпасы, о поставке которых, вероятно, договорились Путин и Ким. США заявили, что располагают информацией о передаче Северной Кореей России 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов для войны против Украины.