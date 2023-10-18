В Пекине завершилась встреча лидера Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.

По итогам встречи, председатель КНР заявил, что Китай поддерживает РФ "в следовании по пути национального возрождения и защиты национального суверенитета, безопасности и интересов".

Он назвал развитие стратегического сотрудничества двух стран долгосрочным решением.

Пекин готов сотрудничать с ЕАЭС для сопряжения его с китайской инициативой "Один пояс, один путь" и надеется на скорейшее строительство газопровода "Россия - Монголия - Китай".

Напомним, что президент РФ Путин находится с визитом в Китае, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином.

Американские СМИ пишут, что визит Путина в Китай и его встреча с Си Цзиньпином "подчеркнет их общее видение международного порядка, в котором больше не будут доминировать Соединенные Штаты и их демократические союзники".

Ранее мы сообщали, что по данным российских СМИ, Китай и РФ подписали свой крупнейший контракт на поставку зерновых на почти 2,5 трлн рублей (25,7 млрд долларов). Сообщается, что по этому контракту РФ в течение 12 лет отгрузит Китаю 70 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и масличных грузов.