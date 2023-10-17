Визит президента РФ Владимира Путина в Китай и его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином "подчеркнет их общее видение нового международного порядка, в котором больше не будут доминировать Соединенные Штаты и их демократические союзники".

Так анализирует эту поездку CNN.

Также издание напоминает, что и Пекин, и Москва накануне раскритиковали действия Израиля и призвали к прекращению огня.

В это CNN также усматривает попытки "усиления своего альтернативного лидерства по сравнению с лидерством США, которое подтверждает право Израиля на ответные меры".

Что же до Украины, то эксперты не ждут подвижек в позиции Китая, который "наблюдает за потенциальным изменением глобальной позиции по этому конфликту" в связи с выборами в США.

В прошлом году между Россией и Китаем наблюдался рекордный объем торговли, которая продолжала расти в 2023 году. Да и по другим параметрам взаимоотношения Пекина и Москвы "стали более прочными, надежными и глубокими", пишет издание.

Напомним, сегодня Путин прилетел в Пекин. Там он пробудет до завтра, 18 октября. Кроме Си Цзиньпина у него запланированы там встречи с рядом лидеров азиатских стран.

Накануне Путин заявил, что план Китая можно положить в основу мирного урегулирования в Украине.

Война в Украине идет уже 601-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2023 года в обновляемом онлайне.