Встреча президентов Джо Байдена и Си Цзиньпина может состояться в ноябре в Сан-Франциско.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

На ней лидеры США и Китая "будут стремиться перезагрузить отношения в условиях высокого напряжения".

Встреча может состояться в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, но по этому вопросу "пока ничего не подтверждено".

Однако, как пишет издание, "планы укрепятся" на фоне ожидаемого визита в Вашингтон министра иностранных дел Китая Ван И в ближайшие недели.

Данная встреча Байдена и Си будет первой с ноября прошлого года, когда президенты встретились на полях саммита "Большой двадцатки" в Индонезии. С тех пор между США и Китаем произошло немало инцидентов, которые ухудшили отношения между странами.

Отметим, что в октябре посетить Пекин намерен Путин.

Ранее Пекин и Вашингтон обсуждали возможную встречу Си Цзиньпина и Джо Байдена.

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