Беларусь собирается организовать посещение представителями иностранного дипломатического корпуса так называемых "мест проживания, обучения и оздоровления" украинских детей, вывезенных из оккупированных РФ Лисичанска и Северодонецка.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Указанное мероприятие имеет целью легализацию незаконного перемещения украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. В соответствии с нормами международного права принудительная депортация детей может квалифицироваться как военное преступление", - говорится в сообщении.

Для избежания ответственности должностные лица в Беларуси пытаются прикрыться международными представителями.

МИД Украины призвал иностранные государства, которые получили соответствующие приглашения в Минск, воздержаться от участия в пропагандистской поездке белорусского режима.

Напомним, в начале сентября Украине удалось вернуть домой еще девять детей.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что есть подтвержденные данные о том, что 386 украинских детей усыновили в России.