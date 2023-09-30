Беларусь организовывает встречу представителей иностранного дипкорпуса с похищенными украинскими детьми
Беларусь собирается организовать посещение представителями иностранного дипломатического корпуса так называемых "мест проживания, обучения и оздоровления" украинских детей, вывезенных из оккупированных РФ Лисичанска и Северодонецка.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
"Указанное мероприятие имеет целью легализацию незаконного перемещения украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. В соответствии с нормами международного права принудительная депортация детей может квалифицироваться как военное преступление", - говорится в сообщении.
Для избежания ответственности должностные лица в Беларуси пытаются прикрыться международными представителями.
МИД Украины призвал иностранные государства, которые получили соответствующие приглашения в Минск, воздержаться от участия в пропагандистской поездке белорусского режима.
Напомним, в начале сентября Украине удалось вернуть домой еще девять детей.
Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что есть подтвержденные данные о том, что 386 украинских детей усыновили в России.