Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что есть подтвержденные данные о том, что 386 украинских детей усыновили в России.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"У нас есть подтвержденные цифры. 386 детей − установлен факт, что они были помещены в российские семьи, и по ним или началась процедура, или завершилась процедура усыновления", - заявил Лубинец.

Также он отметил, что в этом вопросе очень важное значение имеет терминология, поскольку есть разница между усыновлением и временной опекой.

Напомним, в апреле ПАСЕ поддержала резолюцию о принудительной депортации украинских детей и взрослых в Россию. В организации сочли депортацию признаками геноцида.

Ранее мы писали, что Международный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и уполномоченного РФ по правам ребенка 17 марта.

По данным суда, Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации".