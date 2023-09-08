В Украину удалось вернуть еще девять украинских детей с временно оккупированных территорий и России.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Истории этих детей – впечатляют. Я неоднократно отмечал, что каждое возвращение как спецоперация. Ведь судьбы детей разные, но каждому из них пришлось пройти через испытания", - написал омбудсмен.

Двое детей долгое время находились на временно оккупированной территории, и теперь удалось вернуть их родителям.

"Также нам удалось вернуть на Родину молодого человека, которого россияне обвинили в подрыве моста, месяц держали в тюрьме и допрашивали. Он прошел все круги ада, в том числе и фильтрацию. Но теперь он с матерью, в Украине", - рассказал Лубинец.

Напомним, ранее омбудсмен заявил, что есть подтвержденные данные о том, что 386 украинских детей усыновили в России.

Ранее мы писали, что в апреле ПАСЕ поддержала резолюцию о принудительной депортации украинских детей и взрослых в Россию. В организации сочли депортацию признаками геноцида.

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