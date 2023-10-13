Комиссия Конгресса рекомендует США подготовиться к одновременной войне с Китаем и РФ.

Об этом сообщает Reuters

Согласно рекомендации, США должны подготовиться к возможной одновременной войне с Россией и Китаем. Для этого необходимо расширить свои вооруженные силы и модернизировать ядерное оружие.

Отмечается, что такое решение приняла назначенная Конгрессом США двухпартийная комиссия по стратегической политике.

Ее доклад появился на фоне напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня и других вопросов, а также обострения недоразумений с Россией из-за ее вторжения в Украину.

Ранее бывший член Службы высшего руководства США Грегори Уивер заявил, что НАТО не должно считать, что исходящую от России угрозу можно сдержать обычными (не ядерными) вооружениями. Также, по его мнению, Россия может атаковать НАТО, если США втянутся в крупный конфликт с другой ядерной державой, например, Китаем.

Между тем зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжает пугать США ядерной войной. По его словам, у одного из руководителей ядерных держав могут "сдать нервы" и он примет решение об использовании атомного оружия.