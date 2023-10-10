Президент США Джо Байден испытывает все большее давление со стороны законодателей-республиканцев, требующих принять меры против Ирана после недавнего нападения на Израиль боевиков из группировки ХАМАС.

Об этом пишет Politico.

Сообщается, что сенаторы-республиканцы во главе с сенатором Маршей Блэкберн призывают администрацию заморозить 6 млрд долларов, которые были выделены Ирану в прошлом месяце в рамках сделки по обмену пленными.

Они утверждают, что эти средства позволяют Ирану поддерживать такие группировки, как ХАМАС, которая поддерживается Ираном на протяжении многих лет.

"Предоставление Ирану 6 млрд долларов - пусть даже на гуманитарную помощь - позволяет ему перераспределить другие средства на поддержку терроризма", - написала Блэкберн в Х.

Администрация Байдена настаивает на том, что эти средства предназначены для гуманитарных целей и будут тщательно контролироваться для предотвращения нецелевого использования.

Несмотря на это, республиканцы выразили скептицизм, заявив в своем письме: "Деньги - вещь непостоянная, и существует значительный риск того, что они могут быть использованы для дальнейших усилий Ирана или ХАМАС против Израиля".

Хотя общепризнано, что Иран поддерживает ХАМАС, американские официальные лица пока не нашли окончательных доказательств причастности Ирана к недавним нападениям на Израиль.

Ранее сообщалось, что нападение ХАМАС подрывает усилия Байдена по созданию союза США, Израиля и Саудовской Аравии.

В тоже время катарский телеканал Al Jazeera считает, что Нетаньяху пытается втянуть США в войну с Ираном.