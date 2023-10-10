Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган выступили за Палестину в границах 1967 года.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух президентов.

"Акцентирована необходимость незамедлительного прекращения огня обеими сторонами и возобновления переговорного процесса. Выражена обоюдная готовность активно содействовать этому. Подчёркнуто, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утверждённой Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", – говорится в сообщении.

Напомним, что Восточный Иерусалим и часть других палестинских территорий с 1967 года находятся под контролем Израиля и согласно международному праву считаются оккупированными.

Мы выясняли ждет ли Ближний Восток большая война после эскалации в Иерусалиме.

В мае 2021 года на Ближнем Востоке обострился давний арабо-израильский конфликт, на фоне которого могут серьезно испортиться отношения Вашингтона и Израиля и повыситься риск большой войны в регионе.

Ранее Нетаньяху заявил, что пришло время Израилю установить свой суверенитет на землях Палестины.