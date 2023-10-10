Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал войну в Израиле. Вслед за Китаем и Турцией он высказался за создание Палестинского государства на основе решения Совбеза ООН для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

Путин назвал ситуацию "ярким примером провала политики США".

"США оказывали давление на обе стороны палестино-израильского конфликта - каждый раз без учёта коренных интересов палестинского народа. США пытались монополизировать урегулирование на Ближнем Востоке, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон", - заявил он.

Путин подчеркнул, что стороны палестино-израильского конфликта должны стремиться свести к минимуму ущерб гражданскому населению.

Также мы приводили реакцию Украины и других стран на ситуацию в Израиле.

Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.