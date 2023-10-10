Иран отмежевался от причастности к нападению ХАМАС на Израиль. Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что атаку устроили сами палестинцы, а не какие-либо сторонние силы.

Его слова передает Информационное агентство Исламской Республики.

"Мы целуем лоб и руки находчивых и умных организаторов этой операции и палестинскую молодежь и гордимся ими, но враг говорит, что за этой операцией стоял Иран. Это ерунда", - приводит его слова издание.

Али Хаменеи добавил, что причиной вторжения являются действия самого Израиля, который теперь понес поражение в военной и разведывательных сферах.

В самом ХАМАСе тоже опровергают, что готовить операцию организации помогал Иран.

Представитель Пентагона не подтвердил и не опроверг информацию об участии Ирана в израильских событиях.

Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

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