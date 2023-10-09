Bloomberg пишет, что президент Ирана поздравил ХАМАС с "победой"
Президент Ирана Эбрагим Раиси поздравил ХАМАС с "победой".
Об этом сообщает Bloomberg.
Издание пишет, что на странице иранского правительства в X (бывший Твиттер) появилось сообщение, в котором Раиси назвал нападение "проявлением сопротивления хрупкому сионистскому режиму".
Сейчас такого сообщения в соцсети иранского правительства нет.
Отметим, что официально Иран отвергает сообщения о том, что принимал участие в подготовке операции ХАМАС против Израиля.
Такое заявление сделало представительство Тегерана при ООН.
Ранее об этом написал Wall Street Journal. Издание утверждало, что иранские офицеры накануне нападения приезжали в Бейрут (Ливан) и там одобрили нападение.
Напомним, что Иран и Сирия поддержали ХАМАС после его атаки на Израиль.
7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.
9 октября бои с боевиками ХАМАС еще идут на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.
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