Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о своей поддержке Палестины.

Об этом глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале.

"Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее", – сказал Кадыров.

Он заявил, что "в случае необходимости наши подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка и противодействия любым возмутителям".

Ранее в Bloomberg сообщили, что президент Ирана поздравил ХАМАС с "победой". Отмечалось, что Иран и Сирия поддержали ХАМАС после его атаки на Израиль.

А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при условии независимости Палестины.

Также мы приводили реакцию Украины и других стран на ситуацию в Израиле.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утра еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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