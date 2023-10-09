Журналист, который опубликовал инсайд в The Wall Street Journal о причастности Ирана к нападению ХАМАС на Израиль, ранее был уволен из Reuters за "выдумывание историй".

Об этом сообщил бывший редактор Reuters по Ближнему Востоку Эндрю Макгрегор Маршалл.

У комментаторов возникли сомнения касательно статьи о том, что глава МИД Ирана участвовал в тайной встрече в Бейруте, на которой одобрил вторжение в Израиль.

"Главный репортер этой истории Саммер Саид имеет опыт нечестности и выдумывания историй. По этой причине я уволил его из Reuters в 2008 году. Я удивлен, что WSJ нанял его и публикует его истории, которые явно являются фальшивкой", - написал Маршалл.

Ранее Иран выступил с опровержением, что принимал участие в подготовке операции ХАМАС против Израиля.

Между тем агентство Bloomberg сообщило, что президент Ирана Эбрагим Раиси поздравил ХАМАС с победой. Издание написало, что на странице иранского правительства в X появился пост, в котором Раиси назвал нападение "проявлением сопротивления хрупкому сионистскому режиму". Однако сейчас такой записи в соцсети иранского правительства нет.

7 октября президент Израиля Ицхак Герцог обвинил Иран в нападении ХАМАС.