Цитата пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что заявления президента РФ Владимира Путина во время сегодняшнего обращения, "без преувеличения, определят судьбу России" – фейк.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на самого пресс-секретаря Кремля.

"Конечно, фейк", – сказал Песков в ответ на вопрос The Bell.

Сообщается также, что первоисточник фейка – анонимный Telegram-канал BRIEF. После него цитату опубликовал целый ряд СМИ, включая BBC.

Напомним, сегодня президент РФ в видеообращении обвинил Евгения Пригожина в предательстве и предложил "вагнеровцам" выбор - они могут заключить договор с минобороны РФ, вернуться к своим семьям или поехать в Беларусь.

"Организаторы мятежа предали свою страну и свой народ", - заявил Путин, при этом добавив, что "вагнеровцев" использовали "втемную".

Также после своего обращения Путин собрал совещание с руководителями российских силовиков, на котором впервые со времени мятежа присутствовал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент РФ поблагодарил силовиков "за проделанную работу" в день мятежа Пригожина.