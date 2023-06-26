Президент РФ Владимир Путин сейчас проводит совещание с участием руководителей силовых структур.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

В совещании участвуют генпрокурор Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСО Дмитрий Кочнев, глава СК Александр Бастрыкин, а также глава администрации Кремля Антон Вайно.

Напомним, сегодня Кремль объявил о важном выступлении Владимира Путина, которое определит судьбу России.

Президент РФ в видеообращении обвинил Евгения Пригожина в предательстве и предложил "вагнеровцам" выбор - они могут заключить договор с минобороны РФ, вернуться к своим семьям или поехать в Беларусь.

"Организаторы мятежа предали свою страну и свой народ", - заявил Путин, при этом добавив, что "вагнеровцев" использовали "втемную".

Накануне Путин поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко, остановившего мятеж Пригожина.

Ранее мы анализировали, закончился ли мятеж Пригожина в России, в отдельном материале.