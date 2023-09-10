Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев продолжает пугать США ядерной войной. По его словам, у одного из руководителей ядерных держав могут "сдать нервы" и он примет решение об использовании атомного оружия.

Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Охренели они, что ли, совсем? Неправомерные санкции против России и дружественных нам стран – без проблем, не надо никаких оправданий. Запад может поставлять любое оружие нашим врагам. Воровать граждан разных стран по всему миру для предания суду в своём хваленом Пиндостане", - написал Медведев и затем пригрозил, что американцы "дождутся".

"Не хочу накликать, но они дождутся, что террористы снова осуществят атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей. Или того почище: сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран, и он примет эмоциональное решение об использовании ОМП. Тем более что ядерный клуб постоянно расширяется. И тогда всё. Хана. Останется только собирать деньги на монумент в районе Ground Zero. В лучшем случае. А в худшем – венки просто опустят на воду", - пишет Медведев.

Напомним, ранее Медведев заявил, что если контрнаступление ВСУ будет успешным, РФ может применить ядерное оружие. Ранее он угрожал ударом по украинским АЭС.