Первые российские ядерные боеголовки уже доставлены в Беларусь.

Об этом сообщил глава ГУР при Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"В отношении ядерного оружия Беларуси: буквально несколько дней назад первые боеголовки были доставлены. До этого проводились масштабные тренировки с ядерными имитаторами", – заявил Буданов.

"Я читал подлинники документов по результатам тренировок. Довольно нехорошие для Беларуси документы. Российское 12-е главное управление - это управление, отвечающее за именно эти средства - написало, что по результатам тренировок с ядерными имитаторами для систем "Искандер", которые в небольшом количестве находятся в Беларуси, была признана полная неготовность Беларуси к эксплуатации применения подобного вооружения. Вместе с тем белорусы показали максимально высокий результат во владении техникой типа "Точка У", – добавил глава ГУР.

Напомним, еще в июле американская разведка подтвердила, что российское тактическое ядерное оружие уже размещено в Беларуси.

Ранее Лукашенко заявлял, что не будет применять ядерное оружие, но оно должно находиться в Беларуси.