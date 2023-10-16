Президент России Владимир Путин провёл телефонные разговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом и с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщает агентство WAFA и израильская газета Haaretz.

При этом, как сообщает WAFA, в разговоре с Аббасом Путин выступил за прекращение боевых действий в Газе и высказался против "вытеснения палестинцев со своей земли".

Издание Haaretz лишь сообщило, что Путин провёл разговор с Нетаньяху.

Подробности первого после атаки ХАМАС разговора президента России с премьером Израиля сообщил Кремль.

"В центре обсуждения была кризисная ситуация, сложившаяся вследствие резкого обострения палестино-израильского конфликта", - сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети", - сообщают в Кремле.

Ранее Путин прокомментировал войну в Израиле и высказался за создание Палестинского государства.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль. Он подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. А Израиль наносит удары по сектору Газа. Бомбежки происходят и на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Армия Израиля заявила, что закончила подготовку к наземной операции в секторе Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

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