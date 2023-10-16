В ООН снова раскритиковали решение Израиля отключить воду в секторе Газа.

Об этом заявил генеральный комиссар Агентства ООН по оказанию помощи Филипп Лазарини, выступая на встрече с журналистами, пишет CNN.

По его словам, в Газе быстро заканчиваются вода и электричество, а население сталкивается с острой нехваткой продуктов питания и лекарств.

"Газу душат, и кажется, что мир сейчас потерял свою человечность. Если мы посмотрим на проблему воды – мы все знаем, что вода – это жизнь – в Газе заканчивается вода, и в Газе заканчивается жизнь", – сказал Лазарини.

По его словам, учреждения ООН на юге страны не справляются с наплывом беженцев, которым необходимы элементарные условия для жизни.

Напомним, накануне Израиль возобновил подачу воды на юг сектора Газа, чтобы подтолкнуть жителей северных районов к эвакуации.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль. Он подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. При этом ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. А Израиль наносит удары по сектору Газа. Бомбежки происходят и на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Армия Израиля заявила, что закончила подготовку к наземной операции в секторе Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

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