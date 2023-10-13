Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал призыв Израиля к палестинцам быстро покинуть север сектора Газа. Политик назвал его "неприемлемым" и бесчеловечным.

Его слова передает агентство Reuters.

"Принуждение 2,5 миллионов жителей Газы, которые в течение нескольких дней подвергались неизбирательным бомбардировкам и были лишены электричества, воды и еды, мигрировать на крайне ограниченной территории, является явным нарушением международного права и ему нет места в человечности. Мы ожидаем, что Израиль немедленно исправит эту серьезную ошибку и срочно прекратит свои беспощадные действия против гражданского населения в секторе Газа", - заявил президент Турции.

Он призвал Израиль разрешить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа через египетский контрольно-пропускной пункт Рафах. Накануне в Египет прибыл первый самолет с турецкой помощью.

Ранее призыв Израиля к жителям Газы раскритиковали в ООН и Евросоюзе.

Кроме того, эксперты ООН заявили, что удары Израиля по сектору Газа "абсолютно запрещены международным правом и равносильны военному преступлению".