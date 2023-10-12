Эксперты ООН заявили, что удары Израиля по сектору Газа "абсолютно запрещены международным правом и равносильны военному преступлению".

Мнение экспертов приводит израильский информационно-аналитический сайт "Детали".

"Это равносильно коллективному наказанию. Нет никакого оправдания насилию, которое неизбирательно и направлено против невинных гражданских лиц, будь то со стороны ХАМАС или израильских сил. Это абсолютно запрещено международным правом и равносильно военному преступлению", — говорится в заявлении группы экспертов ООН.

ООН осудила "ужасающие преступления, совершённые ХАМАС", но отметила, что Израиль прибег к "нападениям без разбора на и так уже истощённое палестинское население, живущее в условиях незаконной блокады на протяжении 16 лет и уже прошедшее через пять жестоких войн".

Оценку событиям на Ближнем Востоке дали и в Еврокомиссии, заявив, что не могут осуждать израильскую блокаду Газы, а лишь призывают Тель-Авив "соблюдать международное право".

Представителя Еврокомиссии Эрика Мамера на брифинге спросили, почему в октябре 2022 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен квалифицировала российские удары по украинской энергетике как военные преступления, а в ситуации с Израилем этого не происходит. Мамер ответил, что заявление фон дер Ляйен было сделано "в очень специфическом контексте".

Ранее президент Бразилии Лула да Силва упомянул о серьезном нарушении прав человека Израилем и боевиками ХАМАС.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

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