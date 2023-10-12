Появилось фото Исламского университета в Газе после ракетного удара Израиля.

Фото последствий обстрела учебного заведения с воздуха публикует ВВС.

На нескольких видеороликах, опубликованных Армией обороны Израиля, были видны последствия израильских ударов в том числе по Исламскому Университету.

Отделу BBC Verify удалось установить местонахождение университета, сопоставив характерные формы зданий со спутниковыми снимками до начала боевых действий.

В частности, на крышах двух главных зданий были установлены солнечные батареи.

В ЦАХАЛ заявляют, что ХАМАС использовал университет как "тренировочный лагерь для разработки оружия и военной разведки".

Данному заявлению BBC Verify не смогли дать независимое подтверждение.

Как мы сообщали, международные гуманитарные организации продолжают осуждать Израиль за массированные обстрелы сектора Газа.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

Утром 11 октября было известно о 1200 погибших со стороны Израиля и 900 со стороны палестинцев.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.