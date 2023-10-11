Целый район превратился в пепелище. Телеканал CNN выпустил репортаж из Газы
Телеканал CNN обнародовал репортаж из Сектора Газа, заявив, что Израиль бомбит один из самых густонаселенных районов планеты, не особо разбираясь, боевики там или мирные.
Как передает CNN, число погибших растет с каждым часом, больницы Газы переполнены ранеными, в том числе младенцами.
Разрушены почти 170 зданий, повреждены более 12 тыс. жилых домов. Десятки тысяч людей покинули свои дома – их разместили в школах, переделанных под приюты.
"Район Газы, некогда известный как Аль-Рималь, превратился в пепелище. Жители пытаются забрать из-под руин все, что могут. Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа, целясь, как они говорят, по "инфраструктуре ХАМАС". Жители в шоке и спрашивают - "За что?"
"Я женился в этом году, что я сделал? Что мы сделали вам? Вы уничтожили целый квартал, я лично по вам не стрелял", - говорит местный житель.
Также CNN сообщает, что есть проблемы с продовольствием.
"Газе потребуется 5 лет, чтобы поднять голову после этого. А через 5 лет возможны еще 2 или 3 войны. Это катастрофа", - говорит местная жительница.
По данным ООН, к 11 октября количество израильтян, погибших от вторжения ХАМАС, превысило 1200 человек. Также более трех тысяч получили ранения.
В секторе Газа говорят о 900 погибших. При этом более двухсот тысяч палестинцев бежали из своих домов после начала ракетных ударов Израиля.
Ранее в ЕС признали, что некоторые шаги Израиля противоречат международному праву и выступили против блокады сектора Газа.