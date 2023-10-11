Телеканал CNN обнародовал репортаж из Сектора Газа, заявив, что Израиль бомбит один из самых густонаселенных районов планеты, не особо разбираясь, боевики там или мирные.

Как передает CNN, число погибших растет с каждым часом, больницы Газы переполнены ранеными, в том числе младенцами.

Разрушены почти 170 зданий, повреждены более 12 тыс. жилых домов. Десятки тысяч людей покинули свои дома – их разместили в школах, переделанных под приюты.

"Район Газы, некогда известный как Аль-Рималь, превратился в пепелище. Жители пытаются забрать из-под руин все, что могут. Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа, целясь, как они говорят, по "инфраструктуре ХАМАС". Жители в шоке и спрашивают - "За что?"

"Я женился в этом году, что я сделал? Что мы сделали вам? Вы уничтожили целый квартал, я лично по вам не стрелял", - говорит местный житель.

Также CNN сообщает, что есть проблемы с продовольствием.

"Газе потребуется 5 лет, чтобы поднять голову после этого. А через 5 лет возможны еще 2 или 3 войны. Это катастрофа", - говорит местная жительница.

По данным ООН, к 11 октября количество израильтян, погибших от вторжения ХАМАС, превысило 1200 человек. Также более трех тысяч получили ранения.

В секторе Газа говорят о 900 погибших. При этом более двухсот тысяч палестинцев бежали из своих домов после начала ракетных ударов Израиля.

Ранее в ЕС признали, что некоторые шаги Израиля противоречат международному праву и выступили против блокады сектора Газа.