Отдельные решения властей Израиля в отношении сектора Газа противоречат международному праву.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в Омане.

"Израиль имеет право защищать себя, но в рамках международного гуманитарного права, а некоторые решения противоречат этому международному праву", - сказал Боррель.

Он уточнил, что речь идет, в частности, о перекрытии подачи воды и электричества населению Газы.

"Отключение воды, электричества и прекращение поставок продовольствия гражданскому населению - это противоречит гуманитарному праву", - добавил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган критически отнесся к блокаде сектора Газа.

"В настоящее время в Газу не поступает вода. А как же права человека? Нет электричества. А как же права человека? Согласно всеобщей декларации прав человека, нельзя отключать воду и электричество. Как сейчас обстоят дела с больницами в Газе? По больницам и местам отправления культа наносятся беспощадные удары", - заявил Эрдоган.

Между тем власти сектора Газа рассказали, как живет регион в условиях блокады со стороны Израиля.