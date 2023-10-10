В Конгресс США внесен законопроект о предоставлении Израилю военной помощи для зенитных ракетных комплексов "Железный купол" на 2 миллиарда долларов.

Об этом говорится в заявлении автора документа конгрессвуман Клаудии Тенни, опубликованном на ее сайте.

"Конгрессвуман Клаудия Тенни сегодня представила законопроект о выделении 2 миллиардов долларов на системы обороны Израиля "Железный купол", - говорится в сообщении.

Законопроект уже получил поддержку более чем полутора десятков законодателей от обеих партий американского конгресса.

Ранее мы писали, что Белый дом хочет увязать в один законопроект предоставление военной помощи Израилю и финансирование Украины.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

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