Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что отправка американского авианосца Gerald R. Ford и сопровождающей его ударной группы в восточное Средиземноморье вызывает вопросы относительно целей данного решения США.

Этот момент турецкий лидер отметил на брифинге с канцлером Австрии в Анкаре.

Также Эрдоган высказал мнение, что палестино-израильское обострение не закончится за одну неделю или две, нужны усилия по предотвращению конфликта.

"Джеральд Р. Форд" (англ. USS Gerald R. Ford (CVN-78)) - американский авианосец, головной корабль одноимённого типа. Самый современный из авианосцев ВМС США, а также самый большой и дорогой корабль флота Штатов. Он назван в честь 38-го президента США Джеральда Р. Форда, который служил в ВМС во время Второй мировой войны на борту лёгкого авианосца Монтерей, на Тихоокеанском театре военных действий. Строительство началось 11 августа 2005 года, когда компания Northrop Grumman провела символическую резку 15-тонного листа, который стал частью корпуса корабля. Спущен на воду 9 ноября 2013 года. Введён в строй 31 мая 2017 года, заменив USS Enterprise (CVN-65), который закончил свою 51-летнюю службу в декабре 2012 года. Снабжен новой электромагнитной катапультой и механизмом остановки самолетов при посадке, а также системой подъемников.

В ударную группу входят флагман - авианосец Gerald R. Ford, ракетный крейсер USS Leyte Gulf, а также четыре эскортных эсминца: USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun и USS Delbert Black.

На борту авианосца - 90 самолетов и боевых вертолетов, включая самые современные из стоящих на вооружении F-35C - истребители-бомбардировщики пятого поколения.

Водоизмещение 98425 тонн, экипаж 4660 человек, длина корабля 337 метров. Стоимость - более $12.8 млрд.

Ранее у Эрдогана поддержали палестинцев в войне с Израилем.

"Хотя мы не поддерживаем войну или насилие… мы полностью поддерживаем наших палестинских братьев в борьбе с оккупирующим Израилем", — заявил советник президента Турции Октай Сарал.

Мы также сообщали, что Эрдоган назвал независимость Палестины главным условием для мира на Ближнем Востоке.

"К сожалению, Иерусалим, который на протяжении веков считался землёй мира, превратился в символ напряжённости, где нарушаются права мусульман. Признание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме является настоятельной необходимостью, которую нельзя откладывать", — заявил президент Турции.